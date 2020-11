Barcelona se interessa por reforço do Benfica que já espantou Jesus e causou ‘invertida’ do presidente

O Barcelona quer contratar o atacante Darwin Núñez, do Benfica, em sua busca para um substituto para Luis Suárez, segundo apurou a ESPN. E já há quem trabalhe intensivamente no clube para conseguir algo na próxima janela de transferências.

O atacante de 21 anos já esteve perto do Camp Nou na última janela, semanas antes de Suárez ser descartado e ir para o Atlético de Madrid. O Barça manteve conversas informais com o então time de Darwin Núñez, o Almería, da segunda divisão do país.

No entanto, as negociações terminaram quando o Benfica entrou em cena, tendo o clube português contratado o atacante uruguaio por cerca de 24 milhões de euros (R$ 160,3 milhões). Bem mais do que o Barça, que tentava um empréstimo.

O planejamento para o futuro continua acelerado dentro do Barcelona, apesar da renúncia do presidente Josep Maria Bartomeu na última semana, assim como de toda a diretoria blaugrana, situação que dificulta os próximos passos.

O diretor esportivo Ramon Planes é quem está trabalhando de olho na próxima janela de transferência, mas por mais bem sucedido que ele seja nos contatos ele precisará de aval do novo presidente, que será eleito dentro dos próximos 80 dias.

A ESPN também revelou que o Barcelona planeja contratar o zagueiro Eric García, do Manchester City, cujo contrato com a equipe inglesa será encerrado em junho de 2021. Guardiola pretende renovar, mas a situação é oportuna para o Barça.

Além de García, o time de Ronald Koeman busca um atacante central. Antes da saída de Suárez, o alvo principal foi Lautaro Martínez, da Inter de Milão, mas os custos de contratação do argentino não permitiram avanços.

Koeman sugeriu o atacante Memphis Depay, do Lyon, como alternativa, mas o acordo fracassou no último dia da janela de transferências, em outubro. O holandês também ficará livre em junho de 2021, o que motiva o Barça a tentar contratá-lo em janeiro.

Mas o nome mais desejado parecer ser mesmo o de Darwin Núñez.

A direção do clube o acompanha desde os dias em que jogava pelo Peñarol, no Uruguai, e fontes disseram para a ESPN que os olheiros ficaram impressionados com a rapidez com que ele se adaptou ao futebol na Espanha depois de ingressar no Almería em 2019 por € 3,5 milhões. Ele marcou 16 gols em 32 jogos do campeonato na última temporada.

Entre setembro e outubro, conversas com o diretor esportivo do Almería, João Gonçalves, sobre um negócio low cost, foram interrompidas com o aparecimento do Benfica, disposto a investir pesado.

Darwin Núnez comemora gol pelo Almería-ESP Divulgação

No entanto, o Barcelona continuou a seguir Darwin Núñez e aumentou o seu interesse depois de um rápido início de vida em Portugal, onde vem mostrando ser um goleador. Fontes do clube acreditam que o novo presidente vai querer trazer o número 9 e o plano é ter acordos para facilitar seu trabalho quando o novo mandatário assumir.

O curioso é que o uruguaio cobiçado pela diretoria blaugrana já causou uma pequena divergência no Benfica entre o técnico Jorge Jesus e o presidente Luis Filipe Vieira. Justamente por causa do interesse do Barcelona.

Em entrevista ao canal SportTV, de Portugal, o mandatário afirmou que não gostou muito das declarações do Mister sobre “perder rápido” o atacante para outros clubes.

“Não… Como é que é possível? O Jorge [Jesus] às vezes fala demais. Ele fala muito às vezes. Eu por acaso tive uma conversa com ele à noite, depois de ele dizer isso. Disse: ‘Jorge, desculpa, tem [quem pague] 150 milhões de euros para ele neste momento no futebol?”.

“E ele [Jorge Jesus]: ‘Ah! A cláusula é essa? Então pronto’, respondeu o mister”, continuou Vieira.

O presidente ainda disse que não abrirá mão do jovem talento, indicando que uma negociação só ocorrerá se o interessado estiver disposto a investir muito dinheiro.