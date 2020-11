Barcelona sofre muito contra Dynamo Kiev, desfalcado pela COVID-19, mas vence por 2 a 1 e segue líder e 100%

Em um jogo que não correu como o esperado, o Barcelona teve muitas dificuldades, mas venceu o Dynamo de Kiev por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 3ª rodada do grupo G da Uefa Champions League, e manteve o 100% no torneio.

Esperava-se um triunfo tranquilo dos catalães, que jogaram com a equipe praticamente completa, enquanto os ucranianos tiveram nove desfalques por COVID-19, que tiraram vários jogadores importantes da equipe – para se ter uma ideia, o goleiro Nescheret, que foi titular, tem apenas 18 anos e é só a 3ª opção, enquanto a dupla de zaga titular também foi desfalque.

No fim das contas, o time comandado por Ronald Koeman acabou “devendo” sua vitória ao goleiro Ter Stegen, que voltou aos gramados nesta quarta. Ele fez seis defesas difíceis na partida e pode ser considerado o grande responsável pela conquista dos três pontos no Camp Nou.

Em campo, o Barça até começou muito bem, marcando logo aos 5 minutos, depois que Lionel Messi sofreu pênalti.

Na batida, o argentino chutou de forma violenta e balançou as redes para os catalães.

Logo em seguida, Pedri invadiu a área e carimbou o travessão dos visitantes, dando a impressão de que uma goleada viria.

No entanto, a equipe comandada por Mircea Lucescu mostrou muita organização e, mesmo retalhada pelo coronavírus, passou a mandar no jogo.

O empate só não veio aos 35 do 1º tempo porque Ter Stegen fez um verdadeiro milagre para salvar cabeçada de Buyalskiy após escanteio.



Na volta do intervalo, o Dynamo chegou a marcar logo aos 2 minutos, com Kedziora, mas o tento foi anulado de forma polêmica – o bandeira enxergou que a cobrança de escanteio saiu ao fazer curva.

Pouco depois, Supryaha bateu no canto esquerdo e Ter Stegen fez mais uma defesa espetacular para salvar o Barça.

Mesmo dominado, o clube catalão conseguiu ampliar: aos 20, Ansu Fati cruzou e Piqué desviou de cabeça para anotar o 2 a 0.

Só que o valente time ucraniano seguiu atacando, e conseguiu seu gol de honra de forma mais do que justa aos 30 minutos.

Depois de mais uma chegada do Dynamo, Ter Stegen espalmou, a zaga blaugrana foi lenta e Tsigankov aproveitou o rebote para diminuir.

Até o final do jogo, os ucranianos buscaram o empate, mas o arqueiro alemão assegurou o triunfo dos catalães.

Com o resultado, o Barcelona vai a 9 pontos e lidera o grupo G. A Juventus, que goleou o Ferencvaros também nesta quarta-feira, aparece em 2º lugar, com 6 pontos.

Messi comemora após marcar para o Barcelona sobre o Dynamo de Kiev EFE

Barcelona 2 x 1 Dynamo de Kiev

GOLS: Barcelona: Messi (pênalti) e Piqué Dynamo de Kiev: Tsigankov

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, De Jong e Jordi Alba; Busquets (Lenglet), Pjanic (Sergi Roberto) e Pedri (Aleñà); Massi, Ansu Fati (Trincão) e Griezmann (Dembélé) Técnico: Ronald Koeman

DYNAMO DE KIEV: Nescheret; Kedziora, Zabarnyi, Popov e Shabanov; Shepelev, Buyalsky (Lednev) e Andrievsky; Tsigankov, Gerson Rodrigues (De Pena) e Supriaga (Verbic) Técnico: Mircea Lucescu

4º gol de Messi em 9 jogos pelo Barcelona na temporada

15º gol de pênalti de Messi na história da Champions League

Messi converteu os últimos 11 pênaltis que bateu pelo Barcelona

Messi marcou contra o Dynamo nas 3 vezes em que enfrentou o clube

O Barcelona teve 65% de posse de bola no 1º tempo

O Dynamo fez apenas 1 falta durante todo o 1º tempo

1º gol de Piqué em 8 jogos pelo Barcelona na temporada

6º gol de Tsigankov em 13 jogos pelo Dynamo na temporada

Classificação

GRUPO G

1. Barcelona: 9 pontos

2. Juventus: 6 pontos

3. Dynamo de Kiev: 1 ponto

4. Ferencvaros: 1 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Sábado, 07/11, 12h15*, Barcelona x Betis, LaLiga

Domingo, 08/11, 12h*, Dynamo Kiev x Shakhtar Donetsk, Ucraniano

*horário de Brasília