Barcelona trata renovação de Dembélé como prioridade

O Barcelona segue trabalhando para tentar renovar o contrato de Dembélé, segundo o “Mundo Deportivo”. O objetivo do clube é encontrar um novo acordo com o atacante francês antes do final desta temporada. O vínculo do camisa 11 com a equipe blaugrana se encerra em 2022, mas há vontade de ambas as partes na extensão.

Entretanto, ainda não há nenhuma oferta oficial, mas recentes conversas aproximaram as duas partes. Apesar das especulações de que o francês poderia ir para o Manchester United em janeiro, os culés não irão permitir a saída do ponta em janeiro e a prorrogação do contrato independe de uma possível proposta de outra franquia no futuro.

Dembélé tem uma carreira marcada por inúmeras lesões no Barça, mas sua presença ganhou mais peso e responsabilidade por Ansu Fati estar machucado e só retornar em março de 2021. A partir de janeiro, quando uma nova diretoria assumir o comando do clube, o caso do francês será tratado como prioridade.