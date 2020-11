Barroca testa positivo para COVID-19 e será desfalque no clássico contra o Flamengo no Brasileirão

Recém-contratado pelo Botafogo para o lugar de Ramón Díaz, demitido, o técnico Eduardo Barroca testou positivo para COVID-19 e já será desfalque no Glorioso. A informação foi divulgada pelo departamento médico do clube.

Por conta disso, Barroca não poderá fazer a sua reestreia no Botafogo, então prevista para o próximo sábado (5), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda segundo o departamento médico do clube carioca, o treinador apresenta sintomas leves da doença e passa bem. Os auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flávio serão os encarregados de comandarem a equipe nos treinos da semana.

Com 20 pontos somados, o Botafogo é o 19º colocado do Brasileiro, com apenas três vitórias conquistadas. A equipe está a cinco pontos do Sport, que é o primeiro clube fora do Z-4.