Batwoman 2ª temporada: série da DC ganhar primeiro teaser; assista!

Imagem: The CW/Divulgação

Desde a saída de Ruby Rose de Batwoman, após a primeira temporada, os fãs estão na expectativa para saber como será o futuro da série. Felizmente, a DC confirmou logo em seguida que o manto da heroína seia mantido pela atriz Javicia Leslie no papel de Ryan Wilder, nova protagonista de Batwoman – e a segunda temporada, inclusive, já estreia no dia 17 de janeiro!

Para dar uma pequena amostra de como será a 2ª temporada de Batwoman, a The CW liberou um pequeno teaser do momento em que Leslie, no papel de Ryan Wilder, assume de vez o manto da heroína e torna-se a nova vigilante de Gotham.

Confira a prévia:

Mais informações sobre a 2ª temporada de Batwoman

Mesmo que o teaser sugira que Ryan vai literalmente reciclar o traje de sua antecessora, já foi adiantado que ela vai ganhar seu próprio uniforme, responsável por refletir a sua personalidade mais despojada e diferenciá-la de Ruby Rose.

Além disso, tudo foi pensado para que todos possam perceber facilmente que se trata de uma super heroína negra, exibindo sua pele e seu cabelo sem qualquer tipo de empecilho.

Apesar de o teaser ser mínimo, com apenas dez segundos, dá para perceber o momento exato em que Ryan Wilder assume o manto e se coloca a disposição de ser a nova Batwoman.

Já anote aí: a 2ª temporada de Batwoman estreia no dia 17 de janeiro e terá Javicia Leslie no papel principal da super heroína da DC.