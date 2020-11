Batwoman: veja primeiro teaser oficial da 2ª temporada da série

Imagem: The CW/Reprodução

Nesta segunda-feira (16), a emissora The CW divulgou um pequeno teaser para a 2ª temporada de Batwoman. Em poucos segundos, já podemos ver um pouquinho da atuação de Javicia Leslie, nova intérprete da personagem título, prometendo muita ação e novidades ao público.

Na 2ª temporada de Batwoman, Javicia Leslie será Ryan Wilder, substituta de Kate Kane, anteriormente interpretada por Ruby Rose. “Estou muito orgulhosa em ser a primeira atriz negra a interpretar o icônico papel da Batwoman na televisão”, afirmou Leslie em entrevista ao site TV Line, durante a confirmação de sua escalação.

Confira o primeiro teaser oficial da 2ª temporada da série:

A produção tem previsão de estreia para 17 de janeiro de 2021, na The CW. Segundo a atriz, em diversas entrevistas concedidas desde que fora confirmada no papel principal de Batwoman, as cenas de ação foram fáceis de serem filmadas.

“Sou muito ativa na minha vida pessoal. Pratico Muay Thai, faço exercícios físicos, corro. Estou pronta para qualquer coisa que envolva atividade física. Trabalhar com isso vai ser como brincar no playground todos os dias”, garantiu ela.

A nova Batwoman foi descrita como sendo uma jovem adulta muito prática, brincalhona e indomável, muito diferente da personagem anteriormente vivida por Ruby Rose. Vale lembrar que, para a composição dessa nova fase da heroína, um novo traje foi planejado para que muitas facetas fossem evidenciadas.

(Reprodução)Fonte: The CW

É sabido também que, para justificar a troca de atrizes, Kate Kane vai morrer. A informação foi, inclusive, confirmada pela showrunner Caroline Dries. De acordo com ela, o desaparecimento da personagem vai ser um dos grandes mistérios a serem resolvidos ao longo da 2ª temporada de Batwoman.

O elenco ainda conta com a participação de Meagan Tandy, Dougray Scott, Elizabeth Anweis, Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Nicole Kang e Gabriel Mann.