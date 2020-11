Bayern de Munique vira contra o Salzburg com 6 gols e bate recorde com 13º triunfo consecutivo

Emoção não faltou nesta terça-feira (3) no confronto entre Red Bull Salzburg e Bayern de Munique, na Áustria, por mais uma rodada da fase de grupos da Champions League. Após começarem perdendo, os bávaros viraram ainda no primeiro tempo, levaram o empate, mas depois marcaram quatro vezes e chegaram à vitória por 6 a 2.

Logo aos 4 minutos, Berisha abriu o placar para o Salzburg. Aos 21, Lewandowski deixou tudo igual de pênalti e, aos 44, com gol contra de Kristensen, o clube alemão chegou à virada em território adversário.

A segunda etapa reservou ainda mais emoção. Isso porque os austríacos voltaram a deixar igualdade no placar com Okugawa, aos 21 minutos, mas o Bayern marcou novamente com Boateng, Sané , mais uma vez com Lewandowski e ainda com Lucas Hernández,

Com o resultado, o Bayern bateu recorde de vitórias consecutivas na Champions League e chegou ao seu 13º triunfo seguido na competição. Além disso, o técnico Hans Flick ainda completou um ano à frente do clube alemão com vitória.

Bayern de Munique marcou seis vezes contra o Salzburg na Áustra pela Champions Getty Images

Red Bull Salzburg 2 x 6 Bayern de Munique

GOLS: Lewandowski (2x), Kristensen (contra), Boateng, Sané e Lucas Hernández (BAY); Berisha e Okugawa (RBS)

RED BULL SALZBURG: Stankovic; Kristensen, André Ramalho, Wober, Ulmet; Mwepu, Camara e Junuzovic; Berisha e Szoboszlai; Koita Técnico: Jesse Marsch

BAYERN DE MUNIQUE: Técnico: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernández; Kimmich e Tolisso; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana por seus respectivos campeonatos nacionais.

Domingo, 08/11, 13h*, Rapid Wien x Red Bull Salzburg

Sábado, 07/11, 14h30*, Borussia Dortmund x Bayern de Munique

*horário de Brasília