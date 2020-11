Benfica, de Jorge Jesus, é derrotado em casa para o Braga pelo Português

O Benfica tropeçou em casa pelo Campeonato Português. A equipe comandada por Jorge Jesus foi derrotada para o Braga, de Carlos Carvalhal, por 3 a 2. Seferovic marcou duas vezes para os mandantes, enquanto Medeiros, Moura, com dois gols, garantiram o triunfo dos visitantes.

DESCONCENTROU?

Mesmo em casa, o Benfica não fazia uma boa partida. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Medeiros abriu o placar com um belo chute de fora da área. Aos cinco minutos da segunda etapa, Moura recebeu uma bela bola de Elmusrati e completou para o fundo das redes. Aos 19, Moura aproveitou falha feia da zaga para marcar o seu segundo na partida.

COM VONTADE

Seferovic entrou no intervalo. O atacante marcou os dois gols do Benfica. O primeiro aproveitando cruzamento de Rafa Silva, aos 23 minutos do segundo tempo. Aos 42, após bela jogada de Grimaldo, completou para o fundo das redes.

PONTOS PERDIDOS

Com a derrota, o Benfica desperdiçou a chance de encostar no Sporting, líder do Campeonato Português. O Braga, por outro lado, igualou a pontuação da equipe de Jorge Jesus.