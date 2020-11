Biel continua sendo favorito para vencer o reality

Pela terceira semana consecutiva, a enquete do UOL aponta o mesmo favorito para vencer o prêmio de 1,5 milhão. Após a saída de Juliano Ceglia, 12 peões continuam na busca pelo prêmio. Às 22h, de segunda-feira, Biel, o fazendeiro da semana, liderava o ranking.

Favoritismo

De acordo com o público do UOL, Biel é o favorito. Com 28,14% dos votos, o cantor lidera e é seguido por Jojo Todynho, com 22,22%. Já na terceira posição, aparece Tays com 10,12% dos votos. As três primeira posições seguem iguais a da última semana.

A Fazenda 2020: Biel, Jojo e Tays apontam como favoritos Imagem: Reprodução/Playplus

Na lanterna

Comparado com a última semana, somente Lucas Maciel reapareceu na lanterna. O Youtuber está em último lugar, com 1,21% dos votos. Lipe está bem atrás dele, o empresário recebeu apenas 1,85% dos votos e Mateus Carrieri é o antepenúltimo no ranking, com 2,52% dos votos.

A Fazenda 2020: Mateus, Lipe e Lucas Imagem: Reprodução/Playplus

Quem é o seu favorito para vencer o reality rural da RecordTV?