Biel é o novo fazendeiro do reality show

Biel é novo fazendeiro de “A Fazenda 2020” (RecordTV). O peão superou Mateus Carrieri e Tays Reis em uma disputa “complexa”, como o próprio Marcos Mion pontuou. O cantor comemorou muito e ele e Tays, seu affair na casa, se abraçaram e se beijaram. O funkeiro se emocionou e disse o que representava essa conquista:

Eu vim pra cá não foi pelo prêmio, eu quero quebrar um preconceito. Eu cheguei onde todo mundo sonho na vida chegar, talvez, muito imaturo, cometi muitos erros. Quero aqui quebrar paradigmas”.

Mateus e Tays se juntam a Juliano Ceglia na berlinda. O jornalista esportivo não pôde participar da prova por ter sido vetado por Tays. Amanhã os três disputam a permanência no reality através do voto popular.

A Fazenda 2020: Biel e Tays se beijam comemorando vitória dele como fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordTV

Entenda como foi a formação da roça

Juliano Ceglia foi indicado pela então fazendeira Jakelyne Oliveira. Já Biel foi o mais votado pela casa, recebendo 7 votos. Desta vez a escolha do terceiro peão que iria entrar no time da berlinda, não ocorreu de acordo com o regulamento do programa, que indica que o peão que recebe mais votos do grupo, deve puxar uma pessoa da baia para a zona de risco. Quem decidiu a terceira pessoa a ir para a roça foi Lucas Maciel, por conta do ‘poder da chama vermelha’.

O ‘poder da chama vermelha’ é escolhido pelo público através de uma votação pelo TikTok e esta semana indicava que o dono do poder estava imune e indicaria o terceiro roceiro, exceto o fazendeiro. Selfie indicou então Mateus Carrieri. Já Tays sobrou na dinâmica do ‘resta um’ e foi a quarta peoa a formar a roça. O ‘poder da chama verde’, dado por Lucas para Lipe Ribeiro, também mudou o rumo do jogo. O dono do poder e mais um peão escolhido por ele, estavam imunes ao ‘resta um’, ou seja, Lipe, que já estava imune, livrou também Lidi Lisboa da dinâmica. Biel escapou após vencer a Prova do Fazendeiro.