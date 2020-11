Biel indica Jojo Todynho para a roça

Biel, o fazendeiro da semana em “A Fazenda 2020” (RecordTV), iniciou a formação da nona roça indicando Jojo Todynho para a berlinda.

“Esse ódio gratuito dela, esse comportamento dela, para comigo, acabou me remetendo a um certo preconceito que eu vivi no começo da minha carreira. Pelo meu estereótipo, por ter vindo de onde eu vim, não sei, mas vivi, passei por isso e só eu sei. Então, acabei não conseguindo não expressar minha indignação, fui até além do limite para entender o que estava acontecendo” e finalizou: “Seria incoerente se eu não votasse na Jojo, e por isso esse é o meu voto”.