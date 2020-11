Big Mouth: confira trailer e data de estreia da 4ª temporada da animação

A ansiedade está chegando para tomar conta das mentes dos adolescentes de Big Mouth, a série de animação da Netflix indicada ao Emmy, e que teve o trailer da sua 4ª temporada divulgado hoje (13).

O vídeo apresenta o novo monstro que irá acompanhar os jovens personagens na nova temporada: Tito, o Mosquito da Ansiedade, que aparece picando Nick enquanto ele corre para a floresta após uma decepção em seu acampamento de verão, que foi “invadido” pelo seu amigo Andrew.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Youtube

Jessi também tenta lidar com sua ansiedade ao descobrir que Jay e Lola agora são um novo casal. Tudo isso enquanto enfrenta uma grande onda vermelha chegando para atrapalhar mais a sua vida.

Já Matthew conversa abertamente sobre ser gay com seu pai, mas teme as consequências que isso poderá ter.

Por fim, somos apresentados a um futuro distópico no qual um apocalipse, anunciado por uma versão adulta de Missy, se aproxima.

Confira o trailer da 4ª temporada de Big Mouth:

Sobre Big Mouth

Big Mouth é uma série animada americana produzida pela Netflix. A animação conta a história de dois amigos, Nick e Andrew, que enfrentam as maravilhas e horrores da puberdade.

No elenco de dublagem estão Nick Kroll (The League), John Mulaney (Mulaney), Maya Rudolph (Saturday Night Live), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Jordan Peele (The Twilight Zone), Fred Armisen (Forever), Jenny Slate (Venom), e Jessi Klein (Hey Girl).

A 4ª temporada de Big Mouth estreia na Netflix no dia 4 de dezembro. As três primeiras temporadas estão disponíveis para serem vistas no streaming.