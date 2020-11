Biologia: 5 principais características dos répteis

Répteis são animais vertebrados de quatro patas

Todos os répteis são tetrápodes, o que significa simplesmente que têm quatro membros (como tartarugas e crocodilos). De forma mais ampla, os répteis são animais vertebrados, ou seja, têm espinha dorsal que aloja a medula espinhal que percorre toda a extensão de seus corpos. Esta é uma característica que compartilham com pássaros, peixes, mamíferos e anfíbios.

Em termos evolutivos, os répteis são intermediários entre os anfíbios (que têm pele úmida e precisam ficar perto de corpos d’água) e mamíferos (que têm metabolismos de sangue quente e se diversificaram em todos os habitats da Terra).

A maioria dos répteis botam ovos Répteis são animais amniotas. Isto quer dizer que os ovos, postos pelas fêmeas, contêm um saco elástico dentro do qual o embrião se desenvolve. A maioria dos répteis é ovípara e põe ovos de casca dura, mas alguns lagartos escamados são vivíparos, dando à luz filhotes vivos que se desenvolvem dentro do corpo das fêmeas. Você pode ter a impressão de que apenas os mamíferos são vivíparos, mas isso não é verdade; não apenas alguns répteis dão à luz filhotes vivos, mas também certas espécies de peixes. A maioria dos répteis difere dos mamíferos por não ter placentas.

A pele dos répteis é coberta por escamas As escamas dos répteis, que se desenvolvem a partir da epiderme (a camada mais externa da pele), são pequenas placas duras feitas da proteína queratina. Escudos, como as cascas das tartarugas e a armadura dos crocodilos, são semelhantes em aparência e função às escamas, mas são estruturas ósseas que se formam em uma camada mais profunda da pele, a derme. Escamas e escamas fornecem proteção física aos répteis e evitam a perda de água; em muitas espécies, as formas e cores dessas estruturas desempenham um papel nas disputas territoriais e nas exibições de namoro. Tenha em mente que, embora todos os répteis tenham escamas, esta não é uma característica única dos répteis; borboletas, pássaros, pangolins e peixes também têm escamas.

Os répteis têm metabolismo de sangue frio A temperatura corporal de animais de sangue frio determina-se pela temperatura de seu ambiente. Isso contrasta com os animais de sangue quente – cuja temperatura corporal mantém-se dentro de uma faixa pequena e constante, em grande parte independente das condições externas. Por terem o sangue frio, os répteis precisam se aquecer ao sol para aumentar a temperatura interna do corpo, o que por sua vez permite um nível mais alto de atividade (como regra, lagartos quentes correm mais rápido do que lagartos frios). Quando superaquecem, os répteis se abrigam na sombra para resfriar de volta a uma temperatura mais segura. À noite, muitas espécies ficam praticamente imóveis.