Biologia: Os 3 grupos básicos de anfíbios

Os anfíbios são um grupo de vertebrados tetrápodes que incluem sapos e rãs modernos, cecilianos, tritões e salamandras.

Os primeiros anfíbios evoluíram de peixes com nadadeiras lobadas há aproximadamente 370 milhões de anos, durante o período Devoniano, e foram os primeiros vertebrados a passar da vida na água para a vida na terra.

Apesar de sua colonização precoce de habitats terrestres, a maioria dos anfíbios nunca rompeu totalmente seus laços com os habitats aquáticos. Junto com pássaros , peixes , invertebrados, mamíferos e répteis , os anfíbios são um dos seis grupos básicos de animais .

Sobre Anfíbios

Os anfíbios são únicos na capacidade de viver tanto na terra como na água. Existem cerca de 6.200 espécies de anfíbios na Terra hoje. Os anfíbios têm certas características que os separam dos répteis e outros animais:

Eles nascem na água e então se metamorfoseiam (mudam) em adultos que podem viver na terra.

Os anfíbios podem respirar e absorver água através de sua pele fina.

Eles têm muitas maneiras diferentes de se reproduzir: alguns põem ovos, alguns geram filhotes vivos, alguns carregam seus ovos, enquanto outros ainda deixam seus filhotes para se defenderem sozinhos.

Temos um post que mostra as características dessa classe de animais. Veja – Biologia: Características e classificação dos anfíbios

1. Salamandras

Salamandras são anfíbios de corpo esguio com caudas longas e quatro patas que divergiram de outros anfíbios durante o Período Permiano (286 a 248 milhões de anos atrás). Tritões passam a maior parte de suas vidas em terra e voltam à água para se reproduzir.

As salamandras, ao contrário, passam a vida inteira na água. Salamandras e salamandras são classificadas em cerca de 10 famílias, algumas das quais incluem salamandras-toupeira, salamandras gigantes, salamandras asiáticas, salamandras sem lua, sereias e cachorros-da-lama.

2. Sapos e rãs

As rãs e sapos pertencem ao maior dos três grupos de anfíbios. Existem mais de 4.000 espécies e atualmente cerca de 25 famílias de rãs. Incluem-se os sapos dourados, sapos verdadeiros, rãs fantasmas, rãs arbóreas do Velho Mundo, rãs arbóreas africanas, assim como sapos-espada, etc.

O mais antigo ancestral parecido com uma rã conhecido é Gerobatrachus, um anfíbio com dentes que viveu há cerca de 290 milhões de anos.

Outra rã primitiva foi Triadobatrachus, um gênero extinto de anfíbios que data de 250 milhões de anos atrás. Sapos e rãs adultos atualmente têm quatro patas, mas não têm cauda. Além disso, muitas espécies de rãs desenvolveram a capacidade de envenenar predadores que tocam sua pele.

3. Cecilianos

Cecilianos são o grupo mais obscuro de anfíbios. Eles não têm membros e apenas uma cauda muito curta. Seu nome deriva da palavra latina para “cego” porque a maioria dos cecilianos não tem olhos ou então tem olhos muito pequenos. A saber, esses animais vivem nos trópicos da América do Sul e Central, África e sul da Ásia. Comem principalmente minhocas e pequenos animais subterrâneos.

Embora os cecílios tenham uma semelhança superficial com cobras, vermes e enguias, eles não são intimamente relacionados a nenhuma dessas espécies. A história evolutiva dos cecilianos permanece obscura e poucos fósseis desse grupo de anfíbios foram descobertos.

E então, você conhecia todas essas classificações dos anfíbios? Em provas de ciências e biologia esse conteúdo surge com frequência. Dessa maneira, não dá para deixá-lo de fora de seus estudos!