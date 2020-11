Biomassa: O que estudar sobre essa produção de energia

Utilizada para produzir energia, a biomassa é qualquer matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Sua captação acontece partir da decomposição de plantas, madeira, restos de alimentos, entre outros.

O Brasil é um potencial produtor de biomassa, devido às condições climáticas e grandes territórios para cultivação dos recursos.

Biomassa poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado, veja!

Vantagens e desvantagens da biomassa

A biomassa é uma alternativa de energia renovável, através do uso humano de maneira consciente, ela poderá substituir combustíveis fósseis e poluentes.

A saber, a biomassa é usada com frequência em termelétricas na geração de eletricidade. No Brasil, estima-se que 9% da energia produzida provém da biomassa.

Veja as principais vantagens da sua utilização:

Energia renovável

Economia de custos

Emissão de gases poluentes reduzida

Vasta variedade de materiais para sua produção

Entretanto, a obtenção dos materiais pode atingir em cheio o meio ambiente quando o uso não ocorra de maneira consciente. Aliado a falta de estrutura logística para armazenamento dos recursos sólidos.

Por conta disso, podemos citar como desvantagens:

Redução de eficiência

Impacto no meio ambiente

Maquinário caro

Aumento das doenças respiratórias por conta da queima da biomassa

Problemas para armazenamento da biomassa

Emissão de enxofre por conta dos biocombustíveis, contribuindo para o aumento das chuvas ácidas

Fontes

A renovação da biomassa se dá por conta do ciclo do carbono. Isto é, devido a queima da biomassa é liberado CO2 na atmosfera. Por conseguinte, as plantas, por meio da fotossíntese, transformam o CO2 em hidratos de carbono, ocorrendo a liberação de oxigênio.

No Brasil, fontes como o bagaço da cana-de-açúcar, casca do arroz, do coco e da castanha são utilizados para alimentar as caldeiras na geração da energia.

Ademais, o amido, a mandioca, os óleos vegetais, a celulose, entre outros também podem ser utilizados na geração de energia para alimentar os motores.

Além disso, os lixos urbanos, industriais e agropecuários podem tornar-se biogás. Sendo utilizado na produção de energia para residências, na indústria, nos motores, parecido com o gás natural. As indústrias lideram o consumo de biomassa no país. Dentre uma das fontes utilizadas nesse ramo, destaca-se o uso da madeira.

Utiliza-se a biomassa em três procedimentos:

Combustão direta

Processos termoquímicos

Processos biológicos

Através da biomassa obtêm-se diversas fontes importantes de energia como, por exemplo:

Biogás

Etanol

Etanol celulósico

Biodiesel

Carvão vegetal

E então, gostou de conhecer mais sobre o assunto?

