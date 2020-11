Bixby em português chega ao Samsung Galaxy Watch Active2

Nesta terça-feira (17), a Samsung anunciou que a versão em português da Bixby, sua assistente virtual, chegou ao Galaxy Watch Active2 – e os usuários do dispositivo já podem aproveitar as funcionalidades do lançamento, como monitoramento de atividades físicas, verificação de e-mails, visualização do histórico de chamadas e até conferência de previsão do tempo, tudo por comandos de voz.

De acordo com a empresa, ao falar, por exemplo, “começar uma corrida de 5 km”, o relógio inteligente inicia o acompanhamento automaticamente, se valendo de diversos recursos, como o Análise de Corrida, que fornece métricas detalhadas que auxiliam a melhorar o desempenho e a reduzir lesões.

Bruno Costa, gerente sênior de conteúdos e serviços para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil, declara: “A Samsung está comprometida em expandir a versão em português da Bixby, levando a experiência de comando de voz para diferentes dispositivos.”

“Esta integração ao Galaxy Watch Active2 otimiza a rotina das pessoas, facilitando a execução de tarefas comuns no dia a dia, seja no trabalho, nos momentos de entretenimento ou de exercícios”, complementa

Comandos de voz em português chegam ao dispositivo inteligente da Samsung.Fonte: Reprodução

Entre outras aplicações destacam-se programação de despertador e descoberta de músicas. “A Bixby libera seu tempo para você se concentrar no que mais importa. Ela memoriza o que você gosta de fazer e trabalha com seus aplicativos e serviços favoritos para ajudá-lo a fazer mais”, diz a empresa.