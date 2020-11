BJJ Stars anuncia parceria com casa de apostas e fãs podem lucrar com seus favoritos

Programado para acontecer no próximo sábado, 14, em São Paulo, o BJJ Stars deu um grande passo não só para a organização, mas também para o Jiu-Jitsu em geral ao selar uma parceria com a casa de apostas NetBet, abrindo as portas da modalidade para um novo tipo de mercado. Com isso, todas as lutas casadas da próxima edição estão disponíveis para os fãs apostarem. As do GP serão disponibilizadas logo após o sorteio das chaves, que acontece nesta sexta-feira.

“É um marco muito importante para o Jiu-Jitsu, mostra a força do esporte, que agora entra na mesma plataforma de esportes consagrados, como futebol, vôlei e o próprio MMA. O Jiu-Jitsu, que ainda é um esporte nicho, abrindo esta frente, mostra que o esporte está crescendo muito, e já tem muitas empresas vendo este crescimento e interessadas em participar”, destacou Giovani Decker, sócio do BJJ Stars. “Nós do BJJ Stars nos sentimos honrados, é muito satisfatório sermos pioneiros neste tipo de parceria.”

Idealizador do BJJ Stars, Fepa Lopes fez coro à declaração de Giovani Decker e ressaltou a importância da união entre as empresas para o futuro do Jiu-Jitsu.

“Estamos muito contentes por ser o primeiro evento de Jiu-Jitsu disponibilizando essa opção ao nossos público. É muito importante uma plataforma mundial de apostas como o NetBet estar olhando para nossa modalidade, sinal de que estamos no caminho certo”, realça o organizador.

Maiores odds



No mundo das apostas as “odds” (probabilidades, em português) determinam os favoritos e os azarões. Até agora os maiores favoritos do card são Bia Mesquita e Gabi Garcia, com 1.30 contra 2.90 das adversárias, Thamara Ferreira e Claudia do Val, respectivamente. Isso quer dizer que, em caso de vitória da favorita, o apostador recebe 30% de lucro do que foi investido; enquanto, em caso de zebra, o retorno é de quase 300%.

As apostas podem ser feitas através do site https://br.netbet.com/mma/bjjstars/.

O BJJ Stars 14 terá transmissão exclusiva via pay-per-view, que pode ser adquirido através do site oficial do evento clicando aqui.

O destaque da edição é o GP dos pesos médios, no qual o campeão embolsa R$ 100 mil. Os concorrentes são: Leandro Lo, Isaque Bahiense, Matheus Diniz, Claudio Calazans, Otávio de Souza, Jaime Canuto, Luan Carvalho e Gustavo Batista.

CARD COMPLETO:

BJJ Stars 4

São Paulo (SP)

Sábado, 14 de novembro de 2020

GP peso-médio

Leandro Lo

Isaque Bahiense

Otavio Sousa

Gustavo Batista

Matheus Diniz

Jaime Canuto

Claudio Calasans

Luan Carvalho

Superlutas

Gabi Garcia x Cláudia Do Val

Patrick Gaudio x Devhonte Johnson

Dimitrius Souza x Rafael Lovato Jr

Bia Mesquita x Thamara Ferreira

Victor Hugo x Erich Munis

Anna Rodrigues x Amanda Monteiro