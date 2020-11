Black Beauty: novo filme do Disney+ com Kate Winslet ganha trailer; veja!

A mais recente adaptação de Black Beauty está chegando no catálogo do Disney+. O longa-metragem terá Mackenzie Foy, Kate Winslet, Iain Glen e Claire Forlani no elenco. O filme, que irá estrear no final de novembro, ganhou um trailer novo e cheio de emoções.

O enredo do filme

A produção busca adaptar para a atualidade a história escrita por Anna Sewell, que publicou um livro homônimo durante o século 19.

O filme será sobre Black Beauty, uma égua selvagem e nascida no Oeste Americano. Após passar a vida toda aprisionada e sendo enviada de canto para canto, Beauty vai parar em Birtwick Stables. Por lá, cria um forte vínculo com Jo Green, começando uma linda história de amizade e companheirismo.

O trailer ajuda a criar o clima de conexão entre as duas personagens, mostrando o quão parecidas elas são. Além disso, apresenta um pouco das dificuldades com as quais Jo e Beauty terão que lidar durante o filme.

Produção de Black Beauty

O longa-metragem foi escrito e será dirigido por Ashley Avis, sendo a primeira grande produção da diretora. Para ajudá-la na missão, o filme conta com um elenco recheado de nomes conhecidos.

Os principais nomes são Mackenzie Foy (Interestelar), Iain Glen (Game of Thrones) e Claire Forlani (Receitas de Amor), que interpretam os papéis de, respectivamente, Jo Green, Tio John e Mrs. Winthrop. Além disso, a renomada atriz Kate Winslet (Titanic) está na produção emprestando a voz para Black Beauty.

Kate Winslet no papel de Rose DeWitt Bukater, em Titanic. (Fonte: Paramount Pictures/Reprodução)Fonte: Paramount Pictures

Black Beauty estreia no catálogo do Disney+ no dia 27 de novembro.