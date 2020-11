Black Friday 2020: 6 dos 10 produtos mais procurados aumentaram o preço

A Black Friday 2020 acontece nesta sexta-feira (27). E a poucos dias do evento acontecer, o JáCotei fez levantamento sobre os dez produtos mais pesquisados online. Desses dez, seis tiveram alta no preço nos últimos dois meses. A maior alta de preço foi do ar condicionado, que subiu 15,7%, seguido pelo climatizador de ar, com alta de 14,7%, e fritadeira sem óleo, com alta de 10,8%.

O levantamento começou em 27 de setembro. De acordo com a pesquisa de preços, o aumento médio foi de 5%. No ano passado, neste mesmo período, a alta de preços havia sido de 4,2%, em média.

Já entre os produtos que apresentaram queda no preço neste período os destaques ficam por conta da geladeira, que teve redução de -2,7% no preço, a maior queda registrada no levantamento, e notebook, com -2%.

Veja abaixo os dez itens mais pesquisados e quais tiveram alta do preço e quais tiveram queda.

Smartphone: +2,8%

Ar-condicionado: +15,7%

TV: -0,9%

Geladeira: -2,7%

Notebook: -2%

Lavadoras de roupas: +2,7%

Micro-ondas: +8,4%

Fritadeira sem óleo: +10,8%

Climatizador de ar: 14,7%

Fogão: +1%

Antonio Coelho, CEO da JáCotei, afirmou que essas altas que as lojas registraram nos últimos dois meses devem ser zeradas durante a Black Friday. A recomendação é de que o consumidor consulte os gráficos de preço das últimas semanas e meses antes de escolher o que comprar. Há vários sites que fazem comparativo de preços.

Black Friday 2020: Veja sites que comparam preços e encontram melhores promoções

A Black Friday 2020 acontece oficialmente dia 27 de novembro. Mas diversas lojas já estão oferecendo promoções desde o início do mês. No Brasil, muitos consumidores falam sobre o golpe do evento de vender “tudo pela metade do dobro”. Para não cair nisso e poder aproveitar ofertas reais, há sites e ferramentas que podem auxiliar.

Há sites e ferramentas que permitem que um produto seja analisado em lojas diferentes, mostrando até mesmo o histórico de preços. Dessa forma, é possível verificar se houve oferta real no valor do produto ou se houve aumento do preço antes da suposta oferta.

Entre outras dicas para aproveitar melhor o evento, é recomendado negociar descontos adicionais em casos de pagamentos à vista ou mesmo comprar o produto online e buscá-lo na loja, evitando o pagamento de frete. Também é recomendado evitar lojas virtuais desconhecidas e dar preferência às grandes redes ou lojas que possuem local físico.

Outro ponto importante para melhor aproveitar a Black Friday é verificar se o vendedor possui CNPJ e formas de contato. Sites como o Reclame Aqui também são uma poderosa ferramenta para ver a reputação da empresa e experiência que outros compradores já tiveram com ele.

Entre os sites recomendados para comparar preços e analisar as ofertas estão: