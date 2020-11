Black Friday da Amazon oferece descontos de até 70%

Entrando no clima de Black Friday, a Amazon deu início a uma semana que, de acordo com a empresa, oferecerá milhares de ofertas, sendo que muitas delas durarão por tempo limitado. Fazem parte da ação itens para casa e cozinha, brinquedos, roupas, cosméticos, livros, eletrônicos, entre outros.

Aqueles que realizarem suas compras pelo site e pelo app poderão parcelá-las em até 10 vezes sem juros (ou em 12 vezes, no caso de dispositivos Amazon). Além disso, consumidores que fizerem o primeiro pedido ganharão frete grátis para produtos comercializados pela companhia. Quem faz parte do programa Prime, por sua vez, garante entrega gratuita e agilidade de envio.

“Temos observado que, com a chegada do fim de ano, muitos de nossos clientes se organizam para antecipar a compra de presentes. Pensando neles, elaboramos uma semana de Black Friday com uma grande variedade de produtos e diferentes ofertas todos os dias nas mais de 30 categorias disponíveis no site”, informa Juliana Sztrajtman, Head de Marketing e Prime da Amazon no Brasil

Juliana complementa: “Com a antecedência é possível enviar seus presentes, não só para suas próprias casas, mas para qualquer município brasileiro onde more o seu presenteado, com embrulho pra presente e cartão personalizado.” A iniciativa vai de 19 a 30 de novembro.

Milhares de produtos de diversas categorias estão incluídos nas promoções.Fonte: Reprodução

Tempo limitado

É possível acompanhar as ofertas pelas categorias “Uau”, “Relâmpago” e “Do Dia”, que ficam disponíveis por até seis, 12 ou 24 horas, respectivamente. Também estão disponíveis o Guia de Presentes e notificações do aplicativo, que trazem alertas de preços exclusivos.

“A Black Friday já entrou definitivamente para o calendário de compras dos brasileiros, que aguardam esse momento para encontrar boas ofertas”, defende Sztrajtman. Confira algumas das promoções: