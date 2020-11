Black Friday: IFood libera 20 mil pratos a R$0,99

Nesta sexta-feira (27), consumidores encontram mais de 20 mil pratos com o valor de R$ 0,99 no aplicativo do iFood durante a Black Friday. Entre os pratos, estão sushis, doces, pizzas, comida brasileira e outros.

As promoções estão sendo disponibilizadas por restaurantes parceiros do iFood em todo o país. Combos especiais dos restaurantes Habib’s, Cacau Show, Oakberry, Divino Fogão e Ragazzo estão na promoção de Black Friday.

A empresa tem a expectativa da que os pedidos ultrapassem a marca de 1,4 milhão, número alcançado no mesmo período de 2019.

De acordo com Felipe Pereira , diretor de Marketing do iFood, o aumento de pedidos representa um avanço de 150% da capacidade logística do app no mês, se comparado com o ano passado.

Neste mês, o iFood disponibilizou diversas promoções aos usuários, como açaí, doces e sorvetes com até 70% de desconto e ofertas como “leve 2 pague 1”.