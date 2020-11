Black Friday na pandemia, como será esse evento?

Mesmo com a pandemia, as vendas online tiveram um grande avanço. Portanto, podemos esperar desse Black Friday na pandemia um aumento também de vendas.

Porém, como se planejar para esse momento e o que esperar do pós-pandemia?

Mas por um outro lado, devido o distanciamento social, a super lotação em lojas ainda é uma preocupação, pois com preços baixos, as pessoas acabam procurando ainda mais as lojas nessa data.

Mesmo com a perspectiva de descontos menores devido o aumento do dólar, as vendas online ainda podem bater um recorde.

Não podemos negar que o e-commerce teve um grande crescimento durante a pandemia.

Estudos ainda revelam que algumas categorias ganharam ainda mais destaque como: alimentação, cuidados com pets e beleza e cuidados pessoais, foram os que tiveram uma porcentagem maior de crescimento.

Porém, o maior crescimento ainda foi no setor de eletrônicos.

Desde o começo do isolamento social, com as portas dos comércios fechados, o consumidor acabou tendo como única opção as vendas pela internet, isso fez com que as vendas online ganhassem destaque.

De acordo com a Kearney, o trafego em sites nacionais teve um crescimento considerável, entre os meses de fevereiro e maio.

Sem contar, que trouxe muitas oportunidades no mercado nas áreas de marketing, atendimento, logística, tecnologia

Com a influência das vendas digitais, o consumidor está muito mais digital, e bem mais exigente também.

Na Black Friday desse ano, não esperamos ver muitas filas e lojas lotadas, mesmo por que ainda estamos vivendo uma pandemia, e alguns protocolos devem ser seguidos.

Uma forma das lojas físicas se destacarem é se reinventar e também criar um e-commerce, com retiradas na loja por exemplo.

Algumas empresas também estão usando os funcionários como representantes de vendas online. Pagando a eles uma comissão ou bônus.

Essas são grandes oportunidades de alcançar novos públicos e investir no digital e na experiência do consumidor.