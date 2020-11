Black Friday: Nuuvem faz promoção com descontos de até 90%

A Nuuvem também já antecipou a Black Friday e já traz desconto em seu catálogo de jogos. Destaque para as ofertas de títulos como Resident Evil 3, PES 2021, Death Stranding e Dark Souls Trilogy. As promoções começaram nesta quarta-feira (25) e só irão durar 10 dias.

Os jogadores também poderão montar os bundles Nuuvem Select Ouro, Prata, Bronze e Platina, que trazem um pacote com 2 jogos por um preço especial. Além da Seleção de Black Week, que traz alguns dos melhores game do ano com descontos exclusivos, como Dirt 5 e Borderlands 3.

Nuuvem antecipa a Black Friday e traz descontos de até 90%Fonte: Nuuvem/Reprodução

Confira as principais ofertas:

Resident Evil 3 – De R$ 129,99 por R$ 40,49 (a partir das 0h do dia 26/11)

(a partir das 0h do dia 26/11) Mount & Blade II: Bannerlord – De R$ 149,99 por R$ 114,99 (23% de desconto)

(23% de desconto) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – De R$ 94,95 por R$ 54,99 (42% de desconto)

(42% de desconto) Captain Tsubasa: Rise of New Champions – De R$ 179,90 por R$ 89,99 (49% de descontoi)

(49% de descontoi) PES 2021 – De R$ 99,00 por R$ 49,95 (50% de desconto)

(50% de desconto) DRAGON BALL Z: KAKAROT – De R$ 159,90 por R$ 64,99 (59% de desconto)

(59% de desconto) Death Stranding – De R$ 239,00 por R$ 105,49 (55% de desconto)

(55% de desconto) Dark Souls Trilogy – De R$ 369,79 por R$ 99,99 (72% de desconto)

(72% de desconto) Automobilista 2 – De R$ 120,00 por R$ 49,99 (58% de desconto)

Confira mais ofertas na loja oficial da Nuuvem.