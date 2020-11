Black Friday Uber Eats traz itens a R$ 1, ‘Compre 1, Leve 3’ e mais

Empresas de delivery não ficarão de fora da Black Friday, que acontece nesta semana, e o Uber Eats anunciou quais serão as suas promoções. Na sexta-feira (27), a plataforma oferecerá o “Compre 1, Leve 3”, que contará com a presença de grandes nomes, como McDonald’s, TacoBell, Bob’s, Subway, Açaí Concept e Giraffas – mas não para por aí.

Em São Paulo, novos usuários poderão aproveitar produtos a R$ 1 de locais como a pizzaria Braz Elettrica, Easy Poke, Temakeria & Cia, Rubaiyat, entre outros. Já na Cyber Monday (30), quem fizer pedidos com o aplicativo ganhará entrega grátis até o fim do ano.

Membros do Uber Pass, por sua vez, terão um desconto adicional de 10% em dois pedidos realizados durante o mês. Por fim, aqueles que se tornarem membros do programa na semana da Black Friday (de 23 a 29 de novembro) poderão usufruir de mais 10% de desconto em 5 viagens com a modalidade UberX.

Uber Eats oferecerá promoções exclusivas na Black Friday.Fonte: Reprodução

“Melhor custo-benefício”

Thaís Azevedo, head de Marketing do Uber Eats Brasil, ressalta: “Cada vez mais, as pessoas estão recorrendo ao delivery em diferentes momentos do dia, e isso se intensificou muito ao longo dos últimos meses.

Uma pesquisa do Datafolha revela que 76% dos brasileiros disseram ter aumentado o uso de apps de delivery durante a pandemia. Isso mostra que o que antes era uma opção predominantemente para a hora do jantar tem ganhado força também em outras refeições.”

“A nossa proposta com as promoções da Black Friday é oferecer o melhor custo-benefício para que os usuários possam escolher as opções que cabem melhor em cada bolso e em cada ocasião”, finaliza a representante da marca.