Bloodborne: fã cria Bastão Enroscado funcional e incrivelmente fiel

O cosplayer Mitori compartilhou em seu perfil do Twitter uma impressionante recriação do Bastão Enroscado, de Bloodborne, uma das armas iniciais do caçador. Funcional e transformável em seu formato estendido, quando vira um chicote com lâminas, a arma chama a atenção pelo seu fiel design, que parece ter sido tirada diretamente do game.

Juntamente ao Machado de Caçador e ao Cutelo Serrado, o Bastão Enroscado foi uma das armas favoritas dos jogadores, especialmente por ser utilizada no combate à curta e longa distância. Com um visual fantástico — assim como 99% das armas de Bloodborne —, o equipamento ganhou uma fabricação única nas mãos de Mitori, tornando-se objeto de desejo de qualquer fã.

Also a detailed picture of the painted cane (both modes) pic.twitter.com/t1fGHDtLth — Mitori (@Deutschgreen) November 14, 2020

“Vídeo de impulso do Bastão Enroscado! Ele gira para se expandir e bate no chão para se reajustar.”

“Também uma imagem detalhada sobre o bastão pintado (ambos os modos)”

Infelizmente, a segunda forma do Bastão Enroscado não se estende como nas mecânicas originais, mantendo apenas a funcionalidade de liberar as lâminas e se manter nas dimensões do modo inicial. Porém, é inegável a qualidade da criação e cada detalhe trabalhado em seus modelos.

Bloodborne está disponível para PlayStation 4 e pode ser jogado, via retrocompatibilidade, no PS5.