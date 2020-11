BloodRayne 1 e 2 ganharão versões com suporte a 4K na Steam

A desenvolvedora independente Ziggurat Interactive anunciou, nesta terça-feira, dia 3, que irá lançar versões remasterizadas e com muitas novidades gráficas dos clássicos BloodRayne 1 e 2. As versões Terminal Cut, nomeadas em homenagem à antiga publisher Terminal Reality, serão lançadas ainda neste mês de novembro com exclusividade para o PC, via Steam.

Segundo a desenvolvedora, as edições Terminal Cut irão ter total suporte à resolução 4K, renderização, iluminação e efeitos de sombra e partículas significativamente melhorados, e CGIs retrabalhadas para entregar gráficos de atual geração. Os games serão compatíveis com controles modernos e possuirão desempenho otimizado para o Windows 10.

Os jogos serão um revival dos clássicos lançados no início dos anos 2000, BloodRayne (2002) e BloodRayne 2 (2004), que narram a história da vampira Rayne, uma integrante da misteriosa Sociedade Brimstone que foi contratada para eliminar criaturas sobrenaturais durante a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que combate contra as forças nazistas.

BloodRayne: Terminal Cut será lançado em 20 de novembro para PC, via Steam e GOG. Os jogadores que tiverem os games originais terão upgrade gratuito para suas versões aprimoradas nas plataformas.