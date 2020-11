Boletim do mercado da NBA (14/11/2020)

Bem-vindos a mais uma edição do boletim do mercado da NBA do Jumper Brasil, com o melhor compilado de rumores sobre os times e atletas da liga!

Equipes preparam propostas de troca por Davis Bertans

Renovar o contrato de Davis Bertans é a prioridade declarada do Washington Wizards nessa offseason. Mas muitas equipes estão dispostas a testar se o interesse mútuo em um novo vínculo é tão forte assim. De acordo com Chase Hughes, da rede NBC Sports, múltiplos times sem flexibilidade salarial preparam ofertas de troca por sign–and-trade pelo jogador de 28 anos.

Hughes apurou que duas franquias da conferência Leste e uma do Oeste estariam entre os candidatos a tirar o letão de Washington. Essa lista ainda não inclui as equipes com espaço na folha salarial para investir na contratação do ala-pivô, como os já cogitados Phoenix Suns, Atlanta Hawks e New York Knicks. É projetado que ele assinará um contrato na faixa dos US$15 milhões anuais.

Sabe-se que, em fevereiro passado, dois finalistas de conferência na “bolha” tentaram negociar a aquisição de Bertans em uma troca: Boston Celtics e o campeão Los Angeles Lakers. Em 54 jogos disputados na temporada, o atleta obteve médias de 15.4 pontos (com 42.4% de acerto nos arremessos de longa distância) e 4.5 rebotes por noite.

“Cheio” de pivôs, Nance Jr. pode ser negociado pelo Cavs

Os dias de Larry Nance Jr. como atleta do Cleveland Cavaliers, discretamente, podem estar chegando ao fim. Segundo o analista Zach Lowe, da ESPN, o nome do ala-pivô vem circulando como um possível negociável nos bastidores da NBA – e, entre outros times, o Celtics é indicado como um dos interessados em adquiri-lo por meio de uma troca.

Cenários de troca com Nance são factíveis por conta do alto número de jogadores de garrafão “caros” no elenco de Ohio: Andre Drummond e Kevin Love vão somar para US$60 milhões em salários na próxima temporada, enquanto Tristan Thompson ainda pode ter contrato renovado. O reserva de 27 anos teve médias de 10.1 pontos e 7.8 rebotes na última campanha.

Agente livre, Meyers Leonard quer jogar mais em 2021

Meyers Leonard chegou à decisão da NBA com o Miami Heat nesse ano, mas, do ponto de vista individual, não foi a temporada dos sonhos. Ele perdeu espaço na rotação ao longo da campanha, saindo da titularidade para disputar só três jogos nos playoffs. A expectativa para o ala-pivô agora é ter uma participação mais efetiva em uma equipe tão competitiva quanto o Heat – o que pode afastar as partes de uma renovação.

“Agora, não é mais sobre dinheiro ou um contrato curto para mim. O que sei, entrando na agência livre, é que quero competir nos playoffs e por títulos causando um impacto significativo. Não me importa se titular ou saindo do banco, projeto jogar uns 20 ou 25 minutos. Já mostrei que posso impactar os dois lados da quadra e trazer valor para os times”, descreveu o jogador, em entrevista ao jornal South Florida Sun-Sentinel.

Por loteria do draft , Magic pode trocar Aaron Gordon

O Orlando Magic vai ter a 15a escolha do draft desse ano, mas, às vésperas do dia das escolhas, isso não parece ser o bastante para os dirigentes da Flórida. Por isso, o time está no mercado na tentativa de entrar na loteria. De acordo com Kevin O’Connor, do site The Ringer, a franquia vem disponibilizando o ala Aaron Gordon para trocas na intenção de ter uma escolha dentro do TOP 10 do recrutamento.

O jogador de 25 anos já esteve disponível para negociações em fevereiro passado e, naquela época, o Minnesota Timberwolves – dono da primeira escolha no draft – teria sido uma das equipes que manifestaram interesse ao Magic. Brooklyn Nets e Indiana Pacers foram outras franquias que, segundo múltiplas fontes, monitoram a situação do versátil ala no início do ano.

Selecionado na quarta posição do draft de 2014, Gordon obteve médias de 12.8 pontos, 6.4 rebotes e 2.4 assistências em mais de 400 partidas com a camisa do time de Orlando.

Em transição

– Buddy Hield será negociado pelo Sacramento Kings? Isso ainda não parece bem claro. E segundo Brian Brennan, da rede NBC Sports, a franquia espera que ele se reapresente sem resistências caso uma troca não aconteça nas próximas semanas.

– O australiano Will Magnay está chegando à NBA em breve. De acordo com Olgun Uluc, da ESPN, o pivô de 22 anos deixou o elenco de pré-temporada do Brisbane Bullets nessa sexta-feira porque recebeu interesse de um time não revelado dos EUA.

– Parece que o pivô Cody Zeller já está pronto para sair do Charlotte Hornets. O titular da equipe da Carolina do Norte deu entrevista ao jornal Charlotte Observer admitindo que, no atual momento, se vê como uma “moeda de troca” da organização.

– O suposto interesse do Warriors em Jeremy Lin soa estar esquentando. O fotógrafo Jordan Jimenez publicou imagens de recentes treinamentos com vários jogadores da equipe e a presença do armador pôde ser notada, ao fundo, em quadra.

