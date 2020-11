Boletim do mercado da NBA (15/11/2020)

Bem-vindos a mais uma edição do boletim do mercado da NBA do Jumper Brasil, com o melhor compilado de rumores sobre os times e atletas da liga!

Mavericks observa playmakers secundários no mercado

O Dallas Mavericks não deseja aguardar 2021 para conseguir o seu terceiro astro. Você já viu aqui no Jumper que a equipe está monitorando a disponibilidade do scorer Zach LaVine para ser o criador de jogadas secundário do time em apoio ao (fenômeno) Luka Doncic. Mas, sabendo que o atleta do Chicago Bulls pode não ser negociado, a franquia já analisa outros possíveis nomes no mercado.

De acordo com Kevin O’Connor, do portal The Ringer, três nomes são avaliados e vistos como alternativa por executivos do Mavs para ser o novo playmaker de Dallas: Victor Oladipo, Spencer Dinwiddie e Danilo Gallinari. Oladipo é a opção mais difícil, mas os outros dois nomes são tangíveis: Dinwiddie parece disponível para trocas no Brooklyn Nets, enquanto Gallinari será agente livre a partir do fim de semana.

Monte Morris: “Adoraria estender contrato com o Nuggets”

O Denver Nuggets possui uma “barganha” em Monte Morris, que vai receber menos de US$2 milhões na próxima temporada. E, compreensivelmente, o armador já pensa na possibilidade de negociar um novo vínculo na atual offseason. É projetado que ele não comece a nem conduzir tratativas por uma oferta de menos de US$6 milhões anuais.

“Eu não acho que seja para ninguém: adoraria estender contrato com esse time porque amo Denver. Adoro tudo nessa organização, dos treinadores ao estafe. Torço para que aconteça. Eu quero ficar aqui pelo tempo que puder”, afirmou Morris, que chegou a ser titular nos playoffs, em entrevista ao jornal Denver Post na última semana.

Lakers procura Wesley Matthews para reformular elenco

Dennis Schroder está quase confirmado como primeiro reforço para a reformulação do elenco do Los Angeles Lakers. E o segundo nome que os californianos observam nesses movimentos é o ala-armador Wesley Matthews. Segundo Marc Stein, do jornal The New York Times, a franquia tentará contratar o veterano assim que o mercado for reaberto.

Para o Lakers, a chegada do ala-armador pode ser um movimento estratégico – além de um reforço acessível, ele seria um desfalque para o Milwaukee Bucks – concorrente em potencial pelo título em 2021. Matthews, que também interessa ao Miami Heat, anotou média de 7.4 pontos em 22.6 minutos de ação na última temporada.

Hawks e Knicks podem ser concorrentes por Joe Harris

A permanência de Joe Harris é absoluta prioridade do Nets nessa offseason. Mas esse não deve ser um serviço fácil (ou “barato”) para os nova-iorquinos. De acordo com Ian Begley, da rede Sportsnet NY, a equipe terá a concorrência – entre outros candidatos – de Atlanta Hawks e New York Knicks pela contratação do arremessador de 29 anos.

Hawks e Knicks são especiais ameaças para os dirigentes de Brooklyn porque possuem flexibilidade salarial para fazerem uma proposta financeiramente alta para o ala. Tanto que já se especula que o Nets precisará desembolsar algo em torno de US$15 milhões anuais, potencialmente, para conseguir manter o titular além desse ano.

Harris registrou médias de 14.5 pontos (com 42.4% de aproveitamento nos arremessos de longa distância) e 4.3 rebotes – ambas, maiores marcas da carreira – na temporada passada.

Em transição

– O armador Elfrid Payton pode ser surpreendentemente mantido pelo Knicks na próxima temporada. Segundo Ian Begley, da rede Sportsnet NY, a franquia considera seriamente garantir contrato do atleta de 26 anos até julho de 2021.

– Enquanto isso, Vincent Poirier parece preparado para retornar ao basquete europeu. O pivô francês disse, em entrevista ao site We Sports, que não quer passar mais um ano apenas “batendo palmas” no banco do Boston Celtics.

– O Houston Rockets tentou a aquisição de Nerlens Noel em fevereiro – e, pelo jeito, vai atrás mais uma vez. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, a equipe texana pretende fazer mais uma investida pela aquisição do atlético pivô.

– O pivô Kosta Koufos quer voltar à NBA. Segundo Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain-Dealer, o atleta de 31 anos tem sido procurado por várias franquias da NBA e teria um especial interesse por atuar novamente pelo Cleveland Cavaliers.

