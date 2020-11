Bolsa Família recebe última parcela do auxílio de R$ 300 em dezembro

A última parcela do auxílio emergencial de R$ 300 será paga aos beneficiários do Bolsa Família em dezembro. Diferente dos demais beneficiários, esses podem fazer o saque do valor imediatamente após recebê-lo. Até agora, esse grupo recebeu as duas primeiras parcelas da prorrogação de R$ 300.

O calendário dos beneficiários do Bolsa que recebem o auxílio é o mesmo do programa original, divulgado no início do ano pelo governo. Vale lembrar que o cadastro do auxílio é reanalisado constantemente e, em alguns casos, ele pode ser cancelado.

Não recebem o auxílio, por exemplo, quem tem menos de 18 anos (a exceção é para mães adolescentes), quem possui certificado de óbito nos dados do governo, quem está preso em regime fechado ou mora no exterior.

A terceira e penúltima parcela de R$ 300 será paga para quem faz parte do Bolsa Família a partir do dia 17 de novembro. Como aconteceu nas parcelas anteriores, o calendário segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), e sempre é iniciado nos últimos dias úteis do mês.

Esse grupo receberá a terceira parcela de R$ 300 entre 17 de novembro e 30 de novembro. A quarta e última parcela de R$ 300 do auxílio será paga entre 10 e 23 de dezembro.