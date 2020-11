BOMBOU! Copa do Brasil, desfalques em Flamengo e Palmeiras e o segredo de Haaland

A sexta-feira (6) foi de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

E um dos assuntos mais comentados foi o sorteio das quartas da Copa do Brasil, que colocará frente à frente, por exemplo, Flamengo e São Paulo. Já Palmeiras, Grêmio e Internacional, enfrentam Ceará, Cuiabá e América-MG, respectivamente.

Ainda sobre Flamengo e Palmeiras, os dois gigantes brasileiros também vão sofrer com desfalques para a sequência da temporada. O Alviverde, por exemplo, perdeu o atacante Wesley por lesão no menisco.

Na Alemanha, o atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, também foi destaque. Segundo Elaine Teng, colunista da ESPN, ele tem chances de ser eleito melhor do mundo e existem alguns motivos para isso.

