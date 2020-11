BOMBOU! Corinthians e São Paulo eliminados, português que recusou Flamengo e Palmeiras atrás de reforços

A quinta-feira (5) foi de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

E entre os principais assuntos, estão as eliminações de Corinthians e São Paulo, na Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente. Veja os destaques da repercussão de cada uma delas.

No Flamengo, o técnico português Carlos Carvalhal abriu o jogo sobre o motivo que o fez ter recusado uma proposta para treinar o clube carioca, que na época ainda buscava um substituto imediato para Jorge Jesus, atualmente no Benfica.

Já no Palmeiras, o assunto central foi a busca por novos reforços para o técnico recém-chegado Abel Ferreira. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, da ESPN, o Alviverde ainda busca mais duas peças para fortalecer seu elenco para o português.

Abel Ferreira durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

