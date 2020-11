BOMBOU! Críticas de Zico ao Flamengo, Ceni ‘fechado’ com São Paulo e causos de Ronaldo Fenômeno

A terça-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico não está satisfeito com o rendimento recente do clube. O ex-jogador criticou bastante o Rubro-Negro por conta da goleada sofrida por 4 a 1 diante do São Paulo, no Maracanã, no último domingo. O principal alvo segue sendo a forma de jogar do técnico Domènec Torrent.

Em setembro, Andrés Sanchez afirmou que não teria problemas em contratar Rogério Ceni para ser treinador do Corinthians. Em participação no programa Arena SBT, o atual presidente do clube alvinegro disse que isso, inclusive, não deve acontecer no futuro “apenas por Rogério já estar ‘acertado’ com o São Paulo”.

Ronaldo Fenômeno sempre foi, além de um excelente jogador, um grande personagem. O ex-atacante está envolvido em diversas histórias curiosas e “resenhas” que transformaram sua carreira em praticamente um folclore. Nesta terça-feira, Carlo Ancelotti, que trabalhou com o craque no Milan, revelou como fez para trabalhar com o atacante “pesando quase 100kg” e como usa o mesmo método para extrair o melhor de James Rodríguez, agora no Everton.

Arte ESPN

Tudo que BOMBOU nesta terça-feira

Andrés explica por que Corinthians não contratou Rogério Ceni e afirma que treinador está fechado com o São Paulo

Flamengo: Zico critica ‘inocência tremenda’ e ‘erro clamoroso’ em derrota para o São Paulo

‘O que você quer que faça? Corra ou gols?’: Ancelotti revela diálogo com Ronaldo Fenômeno ‘pesando 100 kgs’

Rodrigo Paiva revela como Ronaldo ‘Fenômeno’ rompeu com a Inter e foi para o Real Madrid em 2002

Papo com Cebola, impressionado com Allianz e conhecimento da categoria de base: os primeiros passos de Abel Ferreira no Palmeiras