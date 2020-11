BOMBOU! Estreia de Ceni no Flamengo, opinião de Gabriel Jesus sobre Dome e reencontro emocionante de Renato Gaúcho

A quarta-feira (11) foi de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

No Flamengo, o principal assunto é a estreia do técnico Rogério Ceni, no Maracanã, em confronto contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Já Gabriel Jesus, atacante do Manchester City e da seleção brasileira, falou em coletiva nesta quarta sobre a demissão do técnico Domènec Torrent. Vale lembrar que o catalão foi auxiliar de Pep Guardiola nos Citzens.

Ainda sobre Copa do Brasil, no confronto entre Grêmio e Cuiabá, também pelas quartas, o técnico do Tricolor Renato Gaúcho enfrentará o clube fundado por um dos seus melhores amigos no mundo do futebol.

Renato Gaúcho durante confronto do Grêmio contra o Fluminense no Maracanã Lucas Uebel| Grêmio FPA

Cuiabá x Grêmio: Renato encara legado que melhor parceiro de campo e vida deixou: ‘Eles tinham um amor de irmão’

Com decisão a tomar no gol do Flamengo, Rogério Ceni fez Diego Alves gostar do São Paulo e inspirou Hugo a bater faltas

Gabriel Jesus elogia Dome, mas vê ‘pegada diferente’ no Brasil: ‘Vai repensar os conceitos’

Jornal: Jesus pede para Benfica voltar a tentar tirar Guga do Atlético-MG, e negócio pode sair por R$ 38 milhões

Presidente do Fortaleza revela pedido de desculpas de Landim e como foi conversa com Rogério Ceni