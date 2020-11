BOMBOU! Frase de Messi para juiz brasileiro, críticas de Zico a Hugo Souza e o futuro de Miranda

A sexta-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Lionel Messi olhou fixo para o árbitro Raphael Claus e disse “duas vezes, duas vezes… você nos ferrou duas vezes”. Foi o desabafo por ter o gol que asseguraria à Argentina o triunfo sobre o Paraguai anulado pelo brasileiro. As palavras de Messi para Claus foram flagradas pela TyC Sports durante a transmissão do duelo, na última quinta-feira (12).

Ainda segue repercutindo o erro de Hugo Souza, que custou ao Flamengo a derrota para o São Paulo por 2 a 1, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Maior ídolo do clube, Zico não poupou o jovem goleiro. O Galinho de Quintino criticou a decisão de Hugo de tentar seguir com a posse de bola, mesmo sendo pressionado pelo ataque rival e chamou de irresponsabilidade.

Zagueiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, Miranda pode estar de malas prontas para voltar ao Brasil em definitivo nos próximos meses. Atualmente no Jiangsu Suning, da China, clube com o qual foi campeão chinês na última quinta-feira em cima do poderoso Guangzhou Evergrande por 2 a 1, o defensor de 36 anos concedeu entrevista ao jornalista Jorge Nicola, publicada no portal Yahoo, e comentou sobre o desejo que tem de retornar ao Brasil no futuro próximo.

