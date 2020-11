BOMBOU! Histórias da camisa de Messi para Maradona, problemas extracampo no Atlético-MG e números do Brasileirão

A segunda-feira (30) deu o pontapé inicial em mais uma semana de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

No Barcelona, o principal destaque foi a bela homenagem prestada por Lionel Messi a Maradona, na goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna, no Camp Nou, pela La Liga, no domingo (29). E por trás da camisa do Newell’s Old Boys usada pelo camisa 10 do Barça há uma série de histórias.

Já no Atlético-MG, os bastidores do fim de semana foram quentes. Também no domingo, os jogadores Marrony e Dylan Borrero foram ameaçados por alguns integrantes da principal torcida organizada do clube, na saída de uma casa noturna na região metropolitana de Belo Horizonte. O vídeo da abordagem à dupla viralizou nas redes sociais.

No Brasileirão, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e o São Paulo, vice-líder da competição, também foram destaque por conta de alguns números expressivos conquistados.

