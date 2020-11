BOMBOU! Irritação de Jorge Jesus, arrependimento de Borrachinha e a apresentação de Abel Ferreira no Palmeiras

A quarta-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Jorge Jesus ainda está no início do retorno ao Benfica, mas já se irritou em Portugal. A derrota por 3 a 0 para o Boavista ainda rende reclamações do treinador, que decretou o fim do ‘Fair Play’ dentro do clube, evitando devolver bola quando o jogo for paralisado com má intenção do adversário.

Paulo Borrachinha acredita que não deveria ter entrado no octógono no UFC 253, no qual foi nocauteado por Israel Adesanya na disputa pelo título dos médios. Em seu canal do Youtube, o brasileiro voltou a falar sobre os problemas que teve antes do combate e afirmou que o melhor seria que o combate fosse adiado.

Durou exatamente uma hora e quatro minutos a apresentação de Abel Ferreira, 41, como novo técnico do Palmeiras, na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. O português respondeu 22 perguntas e fez questão de reforçar a ideia de que não veio passear. Afirmou que vai vencer no Brasil e dar ao torcedor palmeirense o que ele mais almeja: boas vitórias e bom futebol.

Tudo que BOMBOU nesta quarta-feira

Jorge Jesus se irrita com futebol em Portugal e dispara: ‘Isso não existe no Brasil’

UFC: Borrachinha revela maior arrependimento e diz que não deveria ter lutado com Adesanya

Abel Ferreira em sua apresentação no Palmeiras: ‘Não atravessei o Atlântico para férias’, ‘ganha ou ganha’ e ‘retomada da Academia’

Jorge Jesus surpreende e revela time que admira ao ver jogar: ‘Parece com o Liverpool’

Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Benjamín Kuscevic

Real Madrid: Vinicius Jr. recebe muitos elogios de colunista espanhol após vitória contra a Inter de Milão

Jogo entre Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão é adiado

Corinthians: Sidcley não aparece para treinar, e clube aciona o departamento jurídico