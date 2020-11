BOMBOU! Jemerson a caminho do Corinthians, Barcelona de olho em jogador do Benfica e as escolhas da NBA

A segunda-feira (2) deu o pontapé inicial em mais uma semana com muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

No Corinthians, a grande novidade ficou por conta do zagueiro Jemerson, do Monaco. O clube paulista se acertou com os franceses e pagará R$ 4,5 milhões para ter o jogador revelado nas categorias de base do Atlético-MG como reforço.

Ainda sobre o mercado da bola, no Barcelona a bola da vez é o atacante Darwin Núñez, recentemente contratado pelo Benfica de Jorge Jesus. No Camp Nou, o uruguaio é visto como opção para ser o substituto de Luis Suárez, que foi para o Atlético de Madrid.

Já na NBA, o painel da ESPN nos trouxe uma ideia do que pode acontecer nas cinco maiores histórias que devem rolar antes da próxima temporada começar.

Jemerson em ação pelo Monaco na Champions League 2019/20 Getty Images

Confira o que BOMBOU nesta segunda-feira!

NBA – Antetokounmpo, a decisão dos Warriors, o dilema dos Nets e mais: prevendo as grandes escolhas

Corinthians vai pagar R$ 4,5 milhões para tirar Jemerson do Monaco

Barcelona se interessa por reforço do Benfica que já espantou Jesus e causou ‘invertida’ do presidente

Flamengo: Marcos Braz confirma que Thiago Maia continua no clube até o meio de 2021

Flamengo: Dome ‘supera’ Jesus em derrotas e vê queda drástica de aproveitamento no Maracanã

Um é egípcio, o outro é inglês: jornal de Liverpool reclama de críticas a Salah e proteção a Kane

Premier League: Poliglota, quase aluno de Harvard, violinista e centroavante, Bamford é o homem-gol de Bielsa no surpreendente Leeds

Após goleada, São Paulo rouba favoritismo ‘absoluto’ do Flamengo nas probabilidades e se credencia ao título brasileiro