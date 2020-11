BOMBOU! Plantão médico do Flamengo, recorde negativo de Jesus e troca bombástica na NBA

A segunda-feira (16) deu o pontapé inicial em mais uma semana de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

No Flamengo, o técnico Rogério Ceni terá uma verdadeira dor de cabeça para armar o time que encara o São Paulo na quarta-feira (18), no Morumbi, em jogo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além de desfalques por problemas físicos, o treinador ainda tem jogadores servindo duas respectivas seleções nas eliminatórias.

Já no Benfica, a fase do técnico Jorge Jesus não é nada boa. Isso porque o ex-comandante do Rubro-Negro bateu um recorde negativo de quase 60 anos à frente das Águias.

Na NBA, o destaque ficou por conta da troca bombástica entre o Phoenix Suns e o Oklahoma City Thunder envolvendo o armador Chris Paul. O OKC receberá outros nomes em troca, entre eles o espanhol Ricky Rubio.

Flamengo, plantão médico: quem Rogério Ceni ainda crê que terá (ou não) à disposição contra o São Paulo

Messi no Barcelona: O que aconteceu com os cinco jovens que tiveram 1ª chance junto com o argentino há 17 anos

Benfica: Jorge Jesus bate recorde negativo de quase 60 anos e prepara ‘plano B’

Ex-Palmeiras e São Paulo revela sonho de jogar no Corinthians, e pai promete: ‘Vou soltar rojão’

NBA: Suns fecham troca bombástica e contratam Chris Paul, do Thunder

Ex-Liverpool dá ‘fórmula’ para Tite na seleção e cita Neymar: ‘É o melhor do mundo, mas precisa por a cabeça no lugar’

Salário astronômico e ‘carta na manga’: jornal detalha como PSG pode usar ´novela’ para tirar Sergio Ramos do Real Madrid

‘Neymar não entra nos meus planos’: Candidato à presidência do Barcelona é curto e grosso sobre retorno do brasileiro