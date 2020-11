BOMBOU! Saída de Dome do Flamengo, chances de título no Brasileirão e a situação de Reinier

A segunda-feira (9) deu o pontapé inicial a mais uma semana de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

No Flamengo, a bomba foi a demissão do técnico Domènec Torrent, anunciada pelo clube carioca nesta segunda. O catalão deixará a Gávea ao lado de toda a sua comissão técnica. Por outro lado, o Rubro-Negro já busca alguns nomes no mercado, entre eles o de Rogério Ceni, do Fortaleza.

Fervendo cada vez mais, a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro também foi destaque. E com ela, as chances de título após a 20ª rodada cresceu para uns e diminuiu para outros.

Já na Alemanha, o meia-atacante Reinier, emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund, também foi destaque. Diretor esportivo dos aurinegros, Michael Zorc revelou o motivo pelo qual a joia brasileira vem atuando pouco na equipe.

Dome comanda Flamengo contra o Atlético-MG na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Getty Images

Confira o que BOMBOU nesta segunda-feira!

Flamengo demite Dome e comissão técnica; diretoria já busca nomes no mercado

Flamengo já faz consulta a Rogério Ceni, opção número 1 para a vaga de Domènec. Nome de Coudet também agrada

Benja: ‘Flamengo está 99,9% acertado com Rogério Ceni’

Dome se pronuncia após ser demitido pelo Flamengo; veja o comunicado

Fortaleza: Rogério Ceni tem multa similar à de 2019 para deixar o clube cearense

Abel Braga deve ser anunciado como novo técnico do Internacional

Reforços, investimentos árabes e criação de S.A.: Deivid abre o jogo e detalha recuperação financeira do Cruzeiro

Flamengo é recebido no Rio com rojão, bate boca e xingamentos a Dome

Agente descarta negociação entre Palmeiras e lateral-esquerdo do Sporting; veja qual é o principal entrave

Flamengo despenca, São Paulo encosta, Atlético-MG sobre: veja as chances de título brasileiro após a 20ª rodada

Ex-Flamengo e Athletico-PR lembra Carnaval com Adriano Imperador e diz que não pensa em voltar ao Brasil tão cedo

Dirigente do Borussia Dortmund explica porque Reinier está sendo pouco aproveitado