BOMBOU! Tudo de Ceni no Flamengo, renovação de Neymar com PSG e bastidores de Coudet no Inter

A terça-feira (10) foi de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

No Flamengo, o principal destaque do dia foi a chegada de Rogério Ceni, anunciado e apresentado oficialmente nesta terça. O substituto de Domènec Torrent foi assunto, inclusive, no seu ex-clube, Fortaleza.

Já na França, a renovação do contrato de Neymar com o PSG foi o assunto mais comentado. Isso porque o brasileiro e o clube francês estão próximos de chegar a um acordo.

Outro treinador que teve seu nome bastante comentado foi Eduardo Coudet, que deixou o Internacional e está a caminho do Celta de Vigo, da Espanha. O ESPN.com.br trouxe os bastidores da saída do argentino rumo à Galícia.

Rogério Ceni com camisa do Flamengo em sua apresentação Alexandre Vidal| C.R. Flamengo

Confira o que BOMBOU nesta terça-feira!

Inter: Coudet deixou clube incomodado com imprensa gaúcha e foi embora com ‘sono tranquilo’; veja bastidores

Neymar e PSG avançam por renovação: R$ 202 milhões anuais e uma exigência

Do ‘gentleman’ Rodrigo Caio às provocações com Gabigol: quatro histórias que Rogério Ceni reencontrará como técnico do Flamengo

Presidente do Fortaleza revela que não foi procurado pelo Flamengo e conta como soube de saída de Rogério Ceni

Palmeiras tentou dois gringos no fechamento da janela e agora busca ‘última contratação’ para 2020

Ex-agente de Griezmann diz que atitude de Messi foi ‘deplorável’: ‘É o regime do terror’

Ceni no Flamengo? Roberto diz que Rogério é mais psicólogo e alerta: ‘Não sei se conhece o clube’

Internacional: Jornal argentino lembra feito na Bombonera e chama Abel Braga de ‘carrasco do Boca’

Fifa congratula Rogério Ceni por acerto com Flamengo, ‘clube com maior torcida em um país no mundo’