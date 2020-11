Borderlands 3 alcança até 120fps no PS5 e Xbox Series X

Com o lançamento do Xbox Series X e PlayStation 5, cada vez mais jogadores estão testando a retrocompatibilidade dos videogames e descobrindo melhorias de performance muitas vezes não anunciadas, como aconteceu recentemente com Borderlands 3.

Fonte: 2K/Reprodução

Segundo os sites Eurogamer e Push Square, ao rodar o jogo da Gearbox em modo performance ao invés de qualidade, a sua resolução cai para 1080p, mas os frames por segundo chegam a incríveis 120!

Até então, a única informação oficial liberada pela produtora era de que o jogo alcançaria 60 fps rodando em 4K no Xbox Series X e PS5, mas agora já temos vários relatos no fórum Resetera de que o modo performance realmente consegue alcançar ainda mais FPS!

