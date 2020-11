Borderlands 3: veja o game rodando em 4K e 60 fps no PS5 e Xbox Series X

O canal Next Gen Base compartilhou, em seu perfil do YouTube, um vídeo comparando as versões de geração anterior e atual de Borderlands 3, apresentando as principais melhorias que surgiram após o upgrade para o PS5 e Xbox Series S/X.

Como é possível observar nas imagens, o título da Gearbox terá exatamente o mesmo desempenho no PlayStation 5 e Xbox Series X, trazendo uma taxa de quadros travada nos 60 fps e com resolução 4K. Dessa forma, a jogabilidade fica bem mais fluida, com todos os detalhes do cenário ganhando melhorias de texturas, especialmente se comparada às versões de PS4 e Xbox One.

O vídeo não apresenta a performance do jogo no Xbox Series S, mas tudo indica que o console de baixo custo da Microsoft também é capaz de rodar o game a 60 fps, porém com uma resolução máxima de 1440p, sem alcançar o 4K nativo do Series X.

Borderlands 3 está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.