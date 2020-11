Boruto: os 10 personagens favoritos dos fãs do anime

Boruto é uma série de mangas e anime que dá sequência a saga de Naruto. O seriado tem um enfoque na trajetória de Naruto Uzumaki como Hokage, mas com um destaque para a vida de Boruto Uzumaki, filho dele, e os amigos, que também são crianças dos personagens da história original.

Boruto: next generation

Os fãs de Naruto vivem uma relação complicada com a história de Boruto. A série tem um ritmo diferente e passa ao público uma sensação um tanto quanto estranha, já que, na percepção de alguns, costuma enrolar demais as tramas.

Combatendo a polarização e as complicações do enredo, os personagens principais do seriado conseguem carregar o programa nas costas. Assim como na saga que deu origem, a história mais recente trabalha muito bem o desenvolvimento de cada shinobi.

Dessa forma, os fãs conseguem se conectar aos personagens de forma mais fácil, sendo eles mais antigos ou atuais.

Por conta disso, o Minha Série decidiu trazer a lista com os 10 personagens de Boruto mais amados pelos fãs.

10. Metal Lee

Metal é o filho de Rock Lee e se parece muito com o progenitor. O menino herdou todo o poder e capacidade do pai, junto à honra e à respeitabilidade. Entretanto, o jovem tem um sério problema de “medo de palco”. Sempre que fica no centro das atenções, Metal deixa a ansiedade dominá-lo e isso acaba fazendo ele travar.

9. Chocho Akimichi

Ela é a filha de Choji. A personagem, assim como o pai, nunca recusa um convite para comer, mas ela é muito mais do que isso. Chocho é extremamente romântica e, diferentemente de Choji, não fica sofrendo quando a ofendem. Ela é da nova geração do trio Ino-Shika-Cho, junto de Inojin e Shikadai. Curiosamente, os criadores emagreceram ela na sequência do anime, deixando muitos fãs frustrados com a decisão.

8. Mitsuki

Mitsuki é um personagem bem diferente, já que ele é um humano sintético criado a partir de um clone de Orochimaru. Mitsuki tem uma personalidade extremamente calma e comportada, ficando, na maior parte do tempo, alegre e relaxado. Ele é um grande admirador de Naruto e de Sasuke, além de um dos principais amigos de Boruto.

7. Inojin Yamanaka

Inojin é filho de Ino e Sai Yamanaka, sendo uma mistura perfeita deles. Ele está sempre acompanhado de Chocho e de Shikadai Nara, representando o trio que era feito pelos pais dos personagens. Ainda que bastante “linguarudo”, Inojin é o mais obediente e sensato do trio, mas pode acabar sendo meio indiferente para os sentimentos alheios.

6. Konohamaru Sarutobi

O primeiro personagem que veio direto da série Naruto, Konohamaru é um prato cheio de nostalgia para os fãs. Em Boruto, ele tem a função de ser o Jonin e cuida das crianças de forma bastante admirável. As consequência da morte do avô ainda o perseguem e dão um ar mais sofrido ao personagem.

5. Boruto Uzumaki

Espera aí! A série é sobre ele e ele não está em primeiro? Bom, isso mesmo. O filho de Naruto e Hinata não conseguiu alcançar a mesma fama com os fãs, perdendo a competição para ser o mais adorado do seriado. Ele, assim como o pai, é bastante barulhento, teimoso e energético, mas não consegue chegar perto do sucesso de Naruto.

4. Sarada Uchiha

Quando o assunto é se destacar, Sarada é a personagem certa para isso. A filha de Sakura e Sasuke não alcançou o pódio, mas tem bastante carisma e a adoração dos fãs. Ela passa por bastante transformações de personalidade durante o anime e é, assim como os pais, uma estudante dedicada a ser uma ótima ninja.

3. Shikadai Nara

O última integrante da geração atual do trio Ino-Shika-Cho é Shikadai. Um personagem impossível de não ser amado, mas com um defeito: ser quase idêntico a Shikamaru Nara. Assim como o pai, ele é um tanto preguiçoso e nada empolgado com os treinamentos, sendo uma pessoa com um código moral extremamente sério.

2. Shikamaru Nara

Também vindo da série original, Shikamaru é praticamente uma nova pessoa em Boruto. Além de um grande aliado de Naruto para resolver os problemas de Hokage do protagonista, ele se tornou uma pessoa mais responsável e é um dos personagens que mais aparece no anime.

1. Naruto Uzumaki

Ainda que essa série não seja necessariamente sobre ele, Naruto conseguiu se tornar o protagonista no coração dos fãs. Ele já não é mais o mesmo, já que precisa proteger a vila e todas as pessoas dentro dela. Naruto também não está em todos os episódios e o programa é sobre o filho dele, mas, toda vez que ele aparece, a tela e os olhos dos fãs brilham de um jeito diferente. A relação com Boruto é uma questão bastante complicada e um dos pontos mais importantes do anime.