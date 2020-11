Botafogo anuncia a contratação do técnico argentino Ramón Díaz

O Botafogo confirmou na noite desta quinta-feira a contratação do técnico argentino Ramón Díaz. O novo treinador assinará contrato até o final de 2021. Díaz vai desembarcar no Rio de Janeiro no próximo sábado e chega para ocupar o lugar que era de Bruno Lazaroni.

Ramón Díaz durante jogo entre Libertad e Independiente Medellín Getty Images

Como tinha apurado a ESPN, o argentino só estava esperando o resultado dos exames de COVID-19 para obter a autorização e viajar ao Brasil. Além dele, seu filho Emiliano, que trabalha como auxiliar na comissão técnica do pai, também espera o resultado negativo para o coronavírus.

“Bienvenido, Don Ramón! Após acerto com o Comitê de Futebol, técnico Ramón Díaz assina pré-contrato e chega sábado no Rio!”, postou o Botafogo nas redes sociais.

Díaz, atualmente com 61 anos, está sem clube desde o fim de setembro, quando deixou o Libertad, do Paraguai.

Ele tem um currículo extenso no futebol. Foi atacante de River Plate, Napoli, Fiorentina, Inter de Milão e Monaco, para depois se tornar treinador. O grande sucesso foi alcançado justamente com o River, por quem foi seis vezes campeão argentino, uma vez da Conmebol Libertadores, em 1996, e também da Supercopa da Libertadores, em final contra o São Paulo.

Como treinador, Ramón também acumula passagens por San Lorenzo, América do México, Independiente, seleção do Paraguai e Libertad, de onde saiu em 24 de setembro.

O Botafogo chegou a negociar antes com César Farias, da seleção boliviana, mas o acerto não teve êxito.