Botafogo está por detalhes para assinatura do primeiro contrato profissional de Kauê, joia da base

O Botafogo está por detalhes de assegurar mais um contrato profissional para um jogador de potencial das categorias de base. O clube de General Severiano tem negociações avançadas para a assinatura do primeiro vínculo principal de Kauê, que acabou de completar 17 anos.

As conversas, que acontecem desde que Kauê tinha 16 anos, estão sendo finalizadas. Há um acordo entre o clube e as pessoas que cuidam da carreira do jogador e tudo deve ser assinado na próxima semana, quando o meio-campista retorna para o Rio de Janeiro – atualmente, ele está em São Paulo com a Seleção Brasileira sub-17.

Kauê é da mesma geração de Matheus Nascimento, maior joia das categorias inferiores do Botafogo, e com tanta bagagem quanto o atacante que já estreou no time profissional do Glorioso. O volante acumula convocações recorrentes para seleções de base desde a categoria sub-15.

– As conversas com Kauê estão avançadas. Teremos uma definição positiva em breve – afirmou Tiano Gomes, diretor das categorias de base do Botafogo, em contato exclusivo ao LANCE!.

O meio-campista já participou de treinamentos da equipe profissional e é um dos líderes do time sub-17 na temporada, vestindo a braçadeira de capitão. O passe e visão de jogo são as duas características mais marcantes de Kauê.

O contrato profissional terá uma renovação salarial e uma multa para equipes nacionais e do exterior. Assim como Matheus Nascimento, é esperado que Kauê apareça com mais frequência nos treinamentos da equipe principal do Botafogo, mas continuará atuando com os times de base – seja sub-17 ou sub-20 – até o final da temporada.