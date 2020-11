Botafogo goleia Resende e se garante na semifinal da Taça Rio sub-20

Os resultados positivos não somem para o time sub-20 do Botafogo. Nesta quarta-feira, a equipe goleou o Resende por 4 a 1 e se classificou às semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca da categoria. Juninho, Vitinho, Rafael Navarro e Wesley balançaram as redes para o Alvinegro.

O clube de General Severiano chegou a dez jogos de invencibilidade com Ricardo Resende, treinador contratado no meio da temporada para substituir Fabiano Soares.

Com o resultado, o Botafogo enfrentará o Bangu nas semifinais. O Alvirrubro se classificou após empatar sem gols com o Madureira, também nesta quarta-feira, em Moça Bonita. O duelo ainda será marcado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro.