Botafogo negocia a contratação do volante Jonas, ex-Flamengo

O Botafogo tem definido o alvo para o último reforço da temporada. Trata-se de Jonas, volante de 29 anos que teve passagem pelo Flamengo entre 2015 e 2018 no futebol carioca. O jogador está sem clube e chegaria sem custos ao Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pelo “Ge” e confirmada pelo LANCE!.

Jonas está livre no mercado desde o começo de outubro, quando deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por problemas de pagamento e situações contratuais. Mesmo com a janela internacional fechada, o Alvinegro poderia inscrevê-lo, já que o volante não possui vínculo com nenhum clube.

O jogador tem em mãos a proposta do Botafogo e o negócio deve evoluir a partir desta semana. O nome foi aprovado por Ramón Díaz, com quem trabalhou com Jonas no próprio Al-Ittihad no ano passado.

Se confirmado, Jonas será o último reforço do Botafogo para a temporada. O Alvinegro só pode inscrever mais um nome no Campeonato Brasileiro e Ramón Díaz colocou que um primeiro volante é a prioridade máxima para a equipe. Pelo custo e o fato de estar livre, o volante ex-Flamengo foi uma opção viável.

Atualmente, o Botafogo tem José Welison para a posição de primeiro volante. Rafael Forster, zagueiro de origem, e Caio Alexandre, que atua em posição mais avançada do meio-campo, já exerceram essa função durante a temporada.