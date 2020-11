Botafogo x RB Bragantino: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Um confronto direto contra a zona de rebaixamento marca o fechamento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças no Estádio Nilton Santos às 20h. O primeiro é o 19º colocado, com 20 pontos, mesma quantidade do rival, uma posição acima.

O Botafogo terá uma novidade para o duelo. Será a estreia da comissão técnica de Ramón Díaz à frente do Glorioso. Ainda sem poder contar com o treinador, que se recupera de uma cirurgia, Emiliano Díaz, filho e auxiliar-técnico, comandará o Alvinegro à beira do gramado.

Pelo lado do Bragantino, o Massa-Bruta pode contar com o retorno de Claudinho, que estava com um problema muscular. A equipe comandada por Maurício Barbieri não poderá contar com Lucas Evangelista, suspenso.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x RB BRAGANTINO

Data/Hora: 16/11/2020, às 20h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA – PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA – MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Emiliano Díaz)

​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário (Éber Bessa), Keisuke Honda; Matheus Babi (Kelvin), Pedro Raul.

Suspensos: –

Pendurados: Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário, Matheus Babi, Kevin, Caio Alexandre e Rafael Forster

Fora: Gatito Fernández, Lucas Barros, Guilherme Santos e Iván Angulo (lesionados)

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Weverson; Raul, Ricardo Ryller; Artur, Ytalo, Claudinho; Luis Phelipe (Thonny Anderson).

Suspensos: Lucas Evangelista

Pendurados: Aderlan, Maurício Barbieri, Léo Ortiz, Ricardo Ryller e Bruno Tubarão

Fora: Jan Hurtado (seleção da Venezuela)

Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostam em uma vitória do Botafogo; 25% votaram que o duelo terminará empatado e 25% palpitaram que o Red Bull Bragantino sai com os três pontos.