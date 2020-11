Brasil Colônia: 5 filmes que abordam esse período

O Brasil Colônia aparece recorrentemente em questões de de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por conta disso, selecionamos 5 filmes que abordam assuntos e a temática dessa época, veja a lista!

Xica da Silva (1976)

O filme se baseia no livro de João Felício dos Santos, e mostra a história da escrava Francisca da Silva e o seu relacionamento como João Fernandes de Oliveira, seu senhor.



João, foi nomeado pelo rei de Portugal, contratador de diamantes. O longa mostra a relação de poder, submissão e escravidão no período colonial.



O caçador de esmeraldas (1979)

O longa se passa no século XVII, onde o bandeirante Fernão Dias Paes Leme, sai a procura do lendário Eldorado.



Ao longo de sete anos ele percorre sertões, entrando em conflito com índios, doenças, animais selvagens, entre outras intempéries.



Na história dos 800 homens que Fernão Dias levou nesta jornada, somente 15 retornam para São Paulo, munidos com turmalinas, pensando que eram esmeraldas.



Vermelho Brasil (2014)

A obra mostra a história de Nicolas Durand de Villegagnon dos idos de 1555 no Brasil, mostrando sua luta para criação de uma colônia denominada França Antártica em terras portuguesas.

A ideia de Villegagnon era o extermínio dos indígenas, expulsar os portugueses e montar enfim sua colônia. Há então a tomada da Baía de Guanabara, aliada ao nascimento do Rio de Janeiro. A partir daí, começa um intenso conflito pela disputa do Pau-Brasil.



Tiradentes (1998)

O filme conta a história de Joaquim José da Silva Xavier conhecido com Tiradentes. Contudo, a narrativa do longa-metragem aborda que Tiradentes teria sido morto, pois consistia no único do movimento dos inconfidentes que não possuía grandes posses.



Em contrapartida, a elite de Ouro Preto que fazia parte do levante, sequer foi processada ou presa, inclusive o ilustre Visconde de Barbacena.

Brava gente brasileira (2000)

O longa se passa no ano de 1778, por conta do cartógrafo português Diogo de Castro e Albuquerque que viaja pelo Pantanal para realizar uma topografia por ordens da Coroa Portuguesa.



No caminho de Forte Coimbra, os soldados que fazem parte da expedição acabam estuprando e matando um grupo de índias.



O cartógrafo português também participa do ato, contudo, com enorme remorso, ele salva a mulher que violentou e a leva até o forte, que está em conflito com os indígenas.



Um romance é iniciado pelos dois, a pintura no corpo da índia Kadiwéus que impressionou figuras mundiais, é destacada no filme.





E então, o que achou da lista? Tem mais algum filme que gostaria de indicar? Conte para a gente!