Brasil deve deixar o ranking das dez maiores economias mundiais em 2020

De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), o Brasil pode deixar de aparecer entre as dez maiores economias do mundo. O país pode ser ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul e Rússia.

Os pesquisadores Marcel Balassiano e Claudio Considera consideraram projeções realizadas em outubro pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), de acordo com o jornal Valor Econômico. Tomando como base esses dados, o baque do Brasil com a pandemia do novo coronavírus pode ser ainda maior.

As projeções feitas pelo FMI para o Brasil este ano, a crise econômica e a pandemia faria o país ter o seu Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 1,8 trilhão em 2019 para US% 1,4 trilhão até o fim de 2020. Com esse número, a economia do Brasil seria ultrapassada pelas dos canadenses, sul-coreanos e russos.

Mesmo com a pandemia levando boa parte do mundo a uma forte queda da economia, no Brasil os efeitos podem ser ainda mais sentidos. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram no mundo. No início de 2020 até o fim de outubro, o câmbio se desvalorizou em 40% quando comparado ao patamar em que o dólar estava no fim do ano passado.

Levando em conta a métrica do dólar, a economia do Brasil iria de nona maior do mundo em 2019 para 12ª maior em 2020.